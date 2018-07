Depois de Sony e Samsung, empresa finlandesa pode lançar em breve modelo com tamanho de tablet

Nokia Lumia 1020 FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Nokia estaria planejando lançar um smartphone Windows Phone com tela na região de seis polegadas, segundo fontes anônimas ouvidas pela Reuters. O evento de lançamento do aparelho seria nos dias 26 e 27 de setembro, em Nova York.

Segundo as fontes, mais de um aparelho será anunciado. Se confirmado o lançamento, a fabricante finlandesa seguirá nos passos da Samsung e Sony, que recentemente anunciaram smartphones com telas com tamanho de tablet (respectivamente, 6,3 e 6,4 polegadas de tela). A Nokia não confirmou a notícia.

A empresa finlandesa, que ficou atrás da Samsung e da Apple no mercado de smartphones, acelerou o ritmo de seus lançamentos no último ano como forma de melhorar suas vendas.

Analistas esperam que a demanda por telas grandes se expando à medida em que mais consumidores assistam vídeos e olhem para fotos em seus smartphones.

/ com Reuters