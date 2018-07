As conversas entre a Nokia, maior fabricante mundial de celulares em volume, e a Microsoft em um negócio de softwares estão dentro do cronograma e um grande número de aparelhos com Nokia Windows pode ser vendido em 2012.

“As negociações estão progredindo muito bem. Elas serão concluídas dentro do previsto”, disse Kai Oistamo, líder de desenvolvimento corporativo da Nokia, nesta segunda-feira, 4.

As duas companhias assinaram um acordo não-vinculativo em 11 de fevereiro, para que a Nokia começasse a utilizar softwares da Microsoft na sua plataforma de smartphones.

O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop disse em fevereiro que levaria pelo menos dois meses para que um acordo fosse assinado.

O longo processo de negociação levou analistas a questionarem se a parceria produziria resultados rápidos. Alguns analistas disseram que as conversas poderiam ser concluídas até o final de abril, quando a Nokia planeja iniciar as conversas sobre o corte de empregos previsto no acordo.

