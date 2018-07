A nova versão do Ovi Maps com a navegação “turn-by-turn” também está disponível para download e funciona nos modelos 5800, 6710 Navigator. Nas próximas semanas, de acordo com o fabricante, o N97 também poderá ser usado e até o fim de abril serão incluídos os modelos 5230, N97 Mini, E72 e X6.

O Ovi Maps está disponível em 46 idiomas e mais de 74 países, de acordo com a Nokia, e também traça rotas para pedestres, além de carros.

De acordo com uma pesquisa da Canalys, divulgada pelo Nokia, 27 milhões de pessoas usaram o GPS nos aparelhos do fabricante em 2009. O objetivo é chegar aos 50 milhões este ano. Também segundo a Canalys, 163 milhões de celulares no mundo têm GPS, sendo 51% deles da Nokia.