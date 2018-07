Lançamento será na semana que vem durante o Mobile World Congress, em Barcelona

HELSINKI – A Nokia deve apresentar na próxima semana um novo modelo de smartphone, com preço menor, utilizando o software Windows Phone, da Microsoft, de olho em um mercado mais amplo para sua nova série de celulares inteligentes, afirmaram duas fontes próximas à empresa.

Aparelhos mais baratos são fundamentais para Nokia e Microsoft ganharem espaço na batalha por uma fatia de mercado maior, segundo analistas.

Além do novo Lumia 610, a Nokia irá apresentar no Mobile World Congress, em Barcelona, a versão global do Lumia 900, que a AT&T está programada para comercializar nos Estados Unidos, disseram as fontes.

A Nokia deve apresentar os aparelhos em coletiva de imprensa na próxima segunda-feira.

A companhia abandonou suas plataformas próprias de smartphones no ano passado a favor do Windows Phone, cujo impacto foi limitado até agora pelos preços elevados dos aparelhos que utilizam a plataforma.

