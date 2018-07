Aparelho viria com Windows 8; informação foi dada pelo chefe de design da empresa finlandesa

HELSINQUE – O chefe de design da Nokia, Marko Ahtisaari, está investindo um terço de seu tempo na criação de um tablet para a fabricante de celulares, com a intenção de se destacar entre centenas de outros produtos no setor, disse o executivo em entrevista à revista finlandesa Kauppalehti Optio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Estamos trabalhando nisso”, disse ele, segundo a publicação.

O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, disse que a categoria de tablets é interessante para a companhia finlandesa, mas salientou a necessidade de uma abordagem diferente frente a diversos rivais entre eles o líder do mercado, o iPad, da Apple.

“Continuamos a ver o espaço do tablet com interesse, mas não temos anúncios específicos”, disse uma porta-voz da companhia nesta quinta-feira.

A expectativa do mercado é que a Nokia lance um tablet próprio utilizando o Windows 8, da Microsoft, ainda neste ano.

/ Reuters