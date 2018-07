A mudança deve ocorrer até 2012. O Maemo já está presente no N900, lançamento recente da Nokia. A implantação do Maemo permite mais liberdade no desenvolvimento de softwares para os celulares Nokia por causa da popularidade do Linux. Veja uma demonstração do Maemo funcionando:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/SbxyLnwFSvI" width="480" height="340" wmode="transparent" /]

O Maemo tem muito mais potencial de concorrer com o Android do que o Symbian, que é um sistema um pouco ingrato quando se trata de navegar na web, por exemplo.

O Symbian deve continuar rodando nos aparelhos da Nokia que tem foco em vídeo e música, por exemplo.