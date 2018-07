HELSINQUE – A Nokia não espera fechar a venda de seu negócio de telefonia à Microsoft até abril, à medida que conversas com reguladores asiáticos arrastam-se, disse a companhia nesta segunda-feira, alimentando especulações de que poderá ter que fazer mais concessões para ver o negócio feito.

Analistas disseram que o atraso significa que a Nokia, que esperava fechar o negócio até o final de março, poderá ter que fazer concessões sobre as taxas de licença que irá cobrar sobre patentes que permanecerão com a empresa finlandesa depois que o negócio for fechado.

No início deste mês, reportagens na mídia afirmaram que o Google e a Samsung Electronics tinham pedido a reguladores chineses para garantir que o negócio de 5,4 bilhões de euros (US$ 7,4 bilhões) entre a Microsoft e a Nokia não levasse a taxas de licenciamento mais altas.

“(O atraso) é um mau sinal. Eles têm discutido com as autoridades há um bom tempo, e ainda precisam de mais tempo”, disse Sami Sarkamies, analista da Nordea Markets.

Sem a sua deficitária divisão de celulares, a Nokia irá no futuro obter mais de 90% de suas vendas com a unidade de equipamentos de telecomunicações Nokia Services and Network, e também terá um acervo de patentes de tecnologia, bem como uma unidade de software de navegação.

A expectativa é que a Nokia revele sua nova estratégia após o fechamento do acordo com a Microsoft.

/ REUTERS