SÃO PAULO – A profusão de lançamentos da série Lumia fez com que a Nokia multiplicasse a venda de seus smartphones no terceiro trimestre de 2013, encerrado em setembro.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, a empresa vendeu 7,4 milhões de celulares da série no último período, contra 2,9 milhões durante o terceiro trimestre de 2012. É o quarto trimestre seguido que as vendas do Lumia crescem no mundo todo.

A notícia chega um dia antes do evento de lançamento da Nokia em Abu Dhabi, no qual são esperados ao menos seis novos produtos, incluindo um smartphone com tela de 6 polegadas, o Lumia 1520.

O evento será o primeiro após a compra da empresa finlandesa pela Microsoft. O lançamento de um tablet maior que o Lumia 2520, que tem 10,1 polegadas, também é esperado.

