Como já foi anunciado, a maior expectativa é a entrada da Nokia – o maior fabricante de celulares do mundo – no mercado de computadores ultraportáteis. A empresa apresentará seu primeiro netbook, o Booklet 3G. Resta saber os detalhes para ver até que ponto o aparelho poderá superar os modelos de outras marcas já estabelecidas.

Hoje foi dia de conhecer os arredores do hotel em que estamos, na pacata e rica cidade de Singelfingen, a cerca de 20 quilômetros do centro de Stuttgart. As ruas estão cheias de cartazes de políticos que se preparam para as eleições parlamentares no fim do mês. Cada poste e tronco de árvore às margens das avenidas mais movimentadas é coberto por cartazes de pouco mais de um metro de altura, com frases e imagens de partidos do país, CDU, SPD, Die Linke, FDP e outros. A maior parte das campanhas clama por geração de empregos. O curioso foi encontrar o cartaz do Partido Pirata alemão, levando a campanha contra o excesso de vigilância policial por meio de câmeras.

Durante à noite, quando ainda era fim de tarde no Brasil, houve um evento no Museu do Porsche para anunciar os vencedores de um concurso para premiar os melhores aplicativos móveis. Entre os desenvolvedores, encontramos o amazonense Jackson Feijó Filho e uma equipe de brasileiros, que criaram um programa chamado de AudioAid, para ajudar deficientes auditivos a identificarem barulhos no ambiente, como campainhas, alarmes e toques de telefone. O programa faz o celular vibrar de acordo com o ruído sonoro em volta da pessoa. Ele também permite controlar algumas funções do celular com o sopro.

Além do Audio Aid, outros aplicativos apresentados criavam portais para sites móveis, publicavam em todas as redes sociais uma foto tirada com o celular e permitiam o controle de comando da casa por Bluetooth, como luzes, janelas e sensores nas portas. Poucos, porém, estão disponíveis para download na Ovi Store, a loja de aplicativos da Nokia.

FOTOS: FILIPE SERRANO/AE

*O repórter viaja a Sttugart a convite da Nokia