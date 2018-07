Novo Nokia X2. FOTO: Divulgação Novo Nokia X2. FOTO: Divulgação

MADRI – A Microsoft apresentou nesta terça-feira o Nokia X2, um smartphone popular baseado no sistema operacional da concorrente Google – o Android –, mas personalizado e equipado com serviços próprios.

Trata-se da segunda geração de smartphone sob a marca Nokia que trabalha com o sistema Android – a primeira, X, foi apresentada no último mês de fevereiro durante o Mobile World Congress de Barcelona.

Mas, desta vez, é a Microsoft, criadora do sistema operacional móvel Windows Phone, a companhia responsável pelo lançamento, já que gigante tecnológica americana anunciou a compra da Nokia no último mês de abril.

O Nokia X2 é um smartphone de baixo custo com uma tela de 4,3 polegadas e de 800×480 pixels de resolução.

Equipado com uma câmera traseira de 5 megapixels e uma frontal VGA, o X2 conta com um processador Qualcomm de duplo núcleo que funciona a 1,2 gigahertz, com 1 giga de RAM e com possibilidade para receber dois cartões telefônicos.

O dispositivo trabalha sobre um “fork” de Android, ou seja, uma versão modificada do sistema operacional do Google que, entre outras coisas, não permite o acesso aos seus serviços essenciais, mas somente aos da Microsoft.

O novo smartphone da Nokia também sairá ao mercado, no próximo mês de julho e ao preço US$ 134,5 (equivalente a R$ 299, sem impostos), nas cores laranja, verde e preto.

Em comunicado, a Microsoft destacou que os dispositivos da gama Nokia X são os mais vendidos na Rússia, Quênia, Paquistão, Nigéria e Índia.

Por enquanto, a gama baixa de dispositivos móveis da Microsoft segue apostando no sistema Android e não no Windows Phone.

/EFE