(FOTO: Divulgação)

A rede de livrarias Barnes & Noble informou nesta terça-feira que antecipou as vendas do NookColor para consumidores que já encomendaram o e-reader tanto através do site da companhia como em sua lojas físicas.

Mas a rede afirma que, inicialmente, o aparelho de 249 dólares, lançado no mês passado, pode ter “estoque limitado” em suas lojas e em outros varejistas, como Best Buy e Wal-Mart, devido à forte demando pelo produto.

“Estamos animados com a resposta do consumidor até agora, e a organização se compromete a fazer tudo o que pudermos para atingir a demanda”, disse o presidente-executivo da Barnes & Noble, William Lynch, em comunicado.

O NookColor foi anunciado pela rede de livrarias no mês passado. O aparelho conta com tela touch screen colorida e acesso à rede WiFi, e é o principal concorrente do Kindle, da Amazon, no crescente mercado de e-readers e livros digitais.

/PHIL WAHBA (REUTERS)