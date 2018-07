A versão colorida do Nook, em apresentação na terça-feira, 26, em Nova York. FOTO: Mary Altaffer/AP

A rede de livrarias Barnes & Noble lançou a nova versão de seu e-reader Nook, que conta com tela touchscreen colorida e acesso à rede Wi-Fi, na tentativa de alcançar o líder Kindle, da Amazon.com, no crescente mercado de livros digitais.

O Nookcolor, que opera na base do sistema operacional Android, do Google, será disponibilizado para pré-venda online por US$ 249, ou em lojas da Barnes & Noble a partir desta quarta-feira, 27. O produto chega às prateleiras dos Estados Unidos em 19 de novembro.

A rede de livrarias, a maior dos Estados Unidos, lançou a primeira versão do Nook há um ano e passou por diversas dificuldades entre problemas de produção e atrasos nas entregas nos primeiros meses após o lançamento, mas o aparelho surgiu como um forte concorrente ao domínio do Kindle no mercado.

Versões anteriores do Nook custavam US$ 149. O presidente-executivo da Barnes & Noble, William Lynch, afirmou durante o lançamento do produto em Nova York que a empresa já vendeu “bem mais” que 1 milhão de aparelhos até agora e que o número pode rapidamente dobrar.

/ Phil Wahba (REUTERS)