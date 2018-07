Entre os títulos estão os jogos das séries ‘World of Warcraft’ e ‘Call of Duty’

SÃO PAULO – Abalada com o maior massacre de sua história, a Noruega baniu oito games de tiro que teriam sido usados pelo atirador Anders Behring Breivik como treinamento para o ataque deixou 77 mortos, no último dia 22 de julho.

Uma das maiores cadeias de lojas do país, a Coop Norge diz ter retirado os títulos do mercado por respeito a parentes e amigos das pessoas assassinadas. Os jogos banidos são: World of Warcraft, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Black Ops, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: World at War, Counter-Strike Source, Sniper: Ghost Warrior e Homefront.

Breivik Behring afirmou em um manifesto de 1,5 mil páginas que usou os jogos para treinar sua mira para o atentado.