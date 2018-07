Pesquisa mostrou também que 85% dos adultos do país possuem um telefone móvel

SÃO PAULO – Mais da metade dos usuários americanos de celular já usa seu aparelho para conectar-se a internet. Segundo pesquisa do instituto Pew, 56% se conectam através do telefone.

O mesmo levantamento mostrou que 85% dos adultos do país possuem um telefone móvel, o que dá 212 milhões de pessoas. Entre os adolescentes, a taxa é de 75% de adesão, representando 19,5 milhões de usuários. Juntando os dois grupos, são 230 milhões de donos de celular.

A pesquisa não especificou quantos desses usuários são donos de um smartphone. Mas um estudo da Pew de abril apontou que 46% dos adultos americanos era proprietário de um.

Outros dados da pesquisa: 82% usam o celular para tirar uma foto; 80% para mandar ou receber mensagens de texto; 50% para email; 44% para gravar um vídeo; 43% para baixar aplicativos; 31% para procurar informações médicas ou de saúde; e 29% para atividades bancárias.