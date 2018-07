FOTO: JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE

Editores e autores parecem preocupados com o quanto os e-books podem afetar as vendas das edições de capa dura, que são mais caras. Amazon, Barnes&Noble.com e outras redes de varejo vendem os e-books a US$ 9,99.

Com o crescimento do mercado digital, que hoje representa de 2% a 5% das vendas, mais do que o dobro do que no ano passado, o lançamento da versão digital de apostas editoriais, como “True Compass” (de Ted Kennedy, morto neste ano), “Going Rogue” (de Sarah Palin, ex-governadora do Alasca e candidata a vice na chapa republicana na eleição deste ano) e “Open” (do tenista Andre Agassi), foi atrasado em relação às suas versões impressas.

A editora norte-americana Simon & Schuster anunciou na quarta (9) que as versões eletrônicas de mais de 30 títulos programadas para serem lançadas na primeira metade de 2010 não estarão disponíveis até quatro meses depois do lançamento dos livros em edição de capa dura. Os títulos afetados pela decisão incluem romances de Don DeLillo e Mary Higgins Clark, além das memórias de Karl Rove, conselheiro do ex-presidente norte-americano George W. Bush.

O e-book do livro mais vendido nesta temporada, o “Símbolo Perdido”, de Dan Brown, foi lançado junto com a edição impressa e vendeu aproximadamente 200 mil cópias, ou cerca de 5% das vendas totais do livro, algo impensável antes do surgimento do Kindle e de outros dispositivos de leitura.

“Os autores têm mais projeção na época do lançamento e precisam aproveitar isso”, diz Andrew Herdener, porta-voz da Amazon. “Se os leitores não conseguem comprar o livro no formato que querem, podem decidir por outro título ou mesmo desistir da compra.”

*Com informações da Associated Press