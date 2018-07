Nos EUA; Internet é a mais popular fonte de informação

Mais popular que a televisão, jornais ou rádio, a Internet já é a fonte de informações preferida dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa feita pelo Zogby Interactive. No entanto, redes sociais como o Facebook e o Twitter ainda não lucraram com isso, já que ainda não são vistas meios de comunicação.

17/06/2009 | 18h20

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo