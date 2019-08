Reprodução Amie DD implantou no braço chip que destrava carro

Amie DD, engenheira de software nos EUA, decidiu não era suficiente o fato de que seu novíssimo Model 3, da montadora Tesla, não tem um chave convencional como outros veículos. Ela tinha que ser a própria chave do carro. O Model 3 pode ser destravado pelo smartphone ou por um cartão que leva um chip RIFD, que ao ser aproximado da porta faz com que ela seja destravada. DD destacou o chip do cartão e o implantou em seu antebraço.

Veterana dos biochips, ela optou pelo implante após perceber que o programa que faz a ponte entre o veículo e o cartão não funcionava com outro chip que ela já tinha no corpo. Com o primeiro chip, ela abre a porta de casa e manda qualquer navegador de internet para o seu site pessoal.

O processo descrito por ela é relativamente simples: ela dissolveu o cartão da Tesla com acetona, envolveu o chip num biopolímero e fui ao um estúdio de modificação corporal para realizar o implante. O chip, mostra ela, é do tamanho de um bonequinho de Lego. O processo foi também registrado em vídeo (atenção, há sangue nas imagens).