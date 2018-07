Reuters/Simon Dawson Empresa lançou hackathon para desenvolvimento de funcionalidades e resolução de problemas locais em seu aplicativo

Os motoristas do Uber agora não poderão mais fazer longas jornadas ao volante – ao menos nos Estados Unidos. A empresa anunciou nesta terça-feira, 13, que uma nova atualização de seu aplicativo no país não permitirá que os motoristas façam jornadas maiores do que 12 horas.

Caso estoure o tempo, o condutor terá de fazer uma pausa de seis horas descansando. O mesmo vale para quem quiser dirigir mais do que 12 horas em um intervalo de até 18 horas – quem tentar dirigir por mais tempo do que isso não conseguirá receber corridas. A expectativa é de que a atualização seja lançada nos EUA nas próximas duas semanas.

Segundo o Uber, os motoristas receberão avisos quando estiverem perto de completar o limite de horas – o primeiro comunicado será feito quando eles chegarem a 10 horas ininterruptas dirigindo. Outro aviso virá uma hora depois e o último, a meia hora do limite final.

"Precisamos manter nossos motoristas e usuários seguros", disse Sachin Kansal, diretor de gerenciamento de produto do Uber, ao jornal americano The Washington Post.

Não é a primeira vez que o Uber toma uma medida parecida – desde o início de 2018, os motoristas parceiros da empresa no Reino Unido têm de fazer pausas de seis horas a cada dez trabalhadas, de acordo com uma nova regra trabalhista estabelecida no país europeu. Ainda não se sabe se a nova regra chegará ao Brasil.