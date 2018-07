Diretora de marketing do app fala ao Link sobre chegada ao Brasil, planos de mercado e ‘vingança’

SÃO PAULO – #UsaRider. #CurteRomeroBritto. #SemMedoDeSerFofo. #PagaAConta. Desde a semana passada, essas e outras hashtags divertidas se tornaram populares na internet brasileira com a chegada ao País do aplicativo Lulu, criado pela jamaicana Alexandra Chong. Um verdadeiro “clube da Luluzinha” (ou o encontro do Facebook com a série de TV Sex and the City, como o serviço se define), o app é um serviço de recomendação de homens, no qual apenas mulheres podem opinar sobre aqueles que são seus amigos na rede social de Mark Zuckerberg.

Lançado em fevereiro nos EUA, o Lulu está disponível em português para iOS e Android, e até agora alcançou números impressionantes no País: são cerca de 5 milhões de visitas em pouco menos de duas semanas, com média diária de nove visitas por usuária. A empresa não revela número de usuárias por aqui, mas diz que cerca de duzentas mil brasileiras aderem ao serviço diariamente desde o lançamento. “Estamos impressionadas com a resposta até agora”, diz Deborah Singer, diretora de marketing do app, em entrevista ao Link.

O Brasil é apenas o segundo país a receber uma versão localizada do Lulu, logo depois dos EUA. Para Singer, a escolha foi simples. “Vocês são loucos por redes sociais. As mulheres brasileiras são incrivelmente elegantes e gostam de coisas novas. E os brasileiros têm uma vida noturna e de relacionamentos muito ativa”, explica ela, que diz que o Lulu agora conta com um escritório em São Paulo.

Imagem mostra exemplos de ‘etiquetas’ usadas para classificar perfil. FOTO: Reprodução

#PagaAConta

Tamanho sucesso em atrair usuários faz do Lulu um negócio em potencial. Afinal, o algoritmo que gera as recomendações dos homens pode servir para qualquer coisa, de filmes a produtos de beleza e chocolates – uma marca brasileira de doces, aliás, abriu seu perfil no serviço e pediu para ser avaliado pelas usuárias. Mesmo assim a equipe do Lulu garante que ainda não definiu um modelo de negócios.

“Estamos estudando como rentabilizar, mas por enquanto nosso foco é apenas no produto. Queremos fazer o Lulu funcionar da melhor maneira possível, e posso garantir que ele sempre será gratuito para as garotas”, diz Deborah Singer, que vê que os relacionamentos são apenas o começo para o serviço. “Mulheres têm dúvidas sobre muitas coisas, e acredito que podemos ser úteis nas áreas de beleza e saúde”.

Os investimentos, entretanto, não param de chegar: o app revela ter recebido mais de US$ 3,5 milhões em fundos nos EUA, e, por aqui, conta com o dono do Buscapé, Romero Rodrigues, como parceiro, embora não diga qual o valor investido pelo empresário.

Como funciona

Ao entrar no aplicativo, a mulher é convidada a opinar sobre seus amigos e parceiros, através de um questionário de múltipla escolha. Ao final, o Lulu gera uma nota para o avaliado, e permite que a usuária ponha hashtags como as citadas no começo do texto para classificá-lo.

Por enquanto, o app tem tido reações mistas entre os homens – há aqueles que se vangloriam de notas altas, mas já há casos de avaliados que se sentiram ofendidos pela plataforma e entraram com uma ação judicial de danos morais. “Usamos os dados do Facebook para construir nosso serviço. Não há nada ilegal, e sei que processos podem existir, mas o homem que quiser pode pedir para seu perfil ser retirado do Lulu, sem problemas”, diz Singer.

A diretora de marketing do Lulu garante, entretanto, que vingança não é a principal motivação das usuárias. “Criamos o Lulu para que ele seja uma ferramenta de recomendação, porque sabemos que as garotas não gostam de estar associadas a algo negativo”, diz. Segundo ela, a média das notas dos perfis no site é de 7,5, o que confirma a ideia de que “as garotas entram no site para falar dos caras que fizeram bem a elas na vida”.