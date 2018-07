ESTADÃO NO TABLET

PlayBook da RIM chega ao Brasil

Custando R$ 1.299 (16 GB) e R$ 1.949 (64 GB), o tablet PlayBook começou a ser vendido no Brasil. O aparelho tem Wi-Fi, tela de 7 polegadas, processador Dual Core de 1 GHz e duas câmeras. Junto com a chegada do tablet ao País, o Estado lançou seu aplicativo, que permite a leitura do jornal impresso, para a BlackBerry App World. Quem comprar o PlayBook no varejo recebe seis meses de assinatura digital grátis.

O 1º Android 4.0

A Samsung lançou o Galaxy Nexus, que reconhece o rosto do dono. A empresa também quer proibir venda do iPhone 4S na Austrália e no Japão

CRÂNIO

Facebook poderia alterar o cérebro

Cientistas encontraram uma conexão direta entre o número de amigos que uma pessoa tem no Facebook e as dimensões de áreas do cérebro. Não é possível dizer, porém, se ter mais conexões provoca o aumento ou se algumas pessoas estão só predispostas a ter mais amigos por suas estruturas neurológicas.

NADA DE 3G

PS Vita chega ao Brasil em fevereiro

A Sony informou que seu novo console móvel, o PlayStation Vita, chegará à América Latina no dia 22 de fevereiro. A data coincide com o lançamento na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, no entanto, por aqui apenas o modelo Wi-Fi (e não o 3G) será vendido. O preço para o Brasil não foi divulgado.

COMPROU, NÃO VAI? VENDA

Foi durante o Rock in Rio que três amigos cariocas tiveram uma ideia: por que não criar um site para quem desistiu de ir aos shows colocar seus ingressos à venda? Surgia ali o Comprei e Não Vou, que hoje já vendeu 670 ingressos de desistentes. Basta dizer qual é o evento e fornecer seus contatos – o site é gratuito, mas os idealizadores já estudam modelos de negócio para mantê-lo.

—-

Leia mais:

• Por dentro de Jobs

• ‘Link’ no papel – 24/10/2011