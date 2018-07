MUDANÇA

Facebook cria grupo e download de perfil

Na última quarta, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou uma série de mudanças importantes na rede social. Agora, é possível criar grupos na rede, que funcionam como comunidades; os grupos podem ser abertos ou secretos e seus membros podem compartilhar links, fotos e vídeos entre si. Além disso, o Facebook agora permite o backup de todas as informações do perfil de usuário, que pode baixá-lo através de um arquivo .zip, incluindo fotos, vídeos e links compartilhados. O Facebook também anunciou um maior controle dos dados dos usuários em relação aos aplicativos de terceiros.

NA FLORESTA

Inscrição para o TEDx AM acaba hoje

Acontece em 6 e 7/11 o TEDx Amazônia. O tema será Qualidade de vida para todas as espécies. Entre os convidados, estão Thiago Vinicius, morador da periferia paulistana que criou um banco comunitário, Randy Borman, americano que cresceu com índios na floresta amazônica e hoje é o chefe da tribo, e o poeta amazonense Thiago de Mello, de 84 anos. As inscrições vão até hoje no TEDxAmazonia.com.br. Inscrição, estadia, alimentação e transporte fluvial são gratuitos. O participante paga apenas a passagem até Manaus. Por isso, os inscritos serão avaliados pela comissão organizadora.

MAIS FACEBOOK

Fotos maiores na rede social

A partir de agora, será possível subir e visualizar imagens de até 2.048 pixels de altura ou largura no Facebook, que mudou a interface do site.

VÍDEO

Pogue fala sobre o Kindle 3 no ‘Link’

O colunista de tecnologia David Pogue, explica em um vídeo no site do Link porque o Kindle e o iPad são produtos totalmente diferentes.

LIVROS

Google Editions até o fim do ano?

Google pode lançar sua plataforma de livros digitais nos EUA antes do fim do ano, e na Europa no começo de 2011, após acordos com editoras.

SEGURANÇA

Vírus ataca usuários do Orkut

No último final de semana, o Orkut foi vítima de um ataque generalizado. Muitas comunidades publicaram links que redirecionavam o usuário para uma falsa página de recadastro na rede. Os dados digitados, como e-mail e senha, eram enviados a hackers. As comunidades afetadas tinham nomes suspeitos, como “LUTO – Tiririca” e “Recadastre seu Orkut agora!”

ADOBE 1

Especialistas: abaixo o .PDF!

Em uma conferência sobre segurança realizada na última semana no Canadá, mais de 97% dos especialistas concordaram com o fim do formato .PDF. É que os arquivos do tipo podem alojar programas maliciosos, que permitem que o computador seja espionado ou até controlado remotamente. O problema aumenta porque a Adobe, dona do formato, costuma demorar para corrigir os problemas.

ADOBE 2

Microsoft teria feito oferta de compra

As ações da Adobe tiveram alta recorde na última quinta, 7, após o New York Times publicar reportagem em que dizia que Steve Ballmer havia se reunido secretamente com o CEO da Adobe, Shantanu Narayen, levantando rumores de que a companhia seria alvo de uma oferta de aquisição pela Microsoft. Os papéis da produtora de softwares chegaram a subir até 17%, atingindo US$ 30.

