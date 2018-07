Mais uma vez, a versão norte-americana do Google News foi reformulada. Agora, a intenção é tornar a plataforma de notícias mais personalizada. Ao entrar no serviço, o usuário terá a opção ‘News for You’ (Notícias para você), em que poderá escolher as fontes que mais confia, barrar outras e dizer os seus assuntos prediletos. A hierarquização das reportagens será feita com base nesses critérios.

As manchetes continuam na coluna Top Stories e matérias locais serão armazenadas no agora destacado menu Spotlight. Além disso, notícias que estão sendo muito comentadas e replicadas por vários meios de comunicação terão um destaque especial, em tempo real.

O compartilhamento de reportagens também foi facilitado. No topo de cada área de notícias, há agora uma opção para enviá-las para o Facebook, Twitter, Google Reader e Buzz. Por enquanto, o novo design é restrito aos Estados Unidos. Mas, como todas as outras mudanças passadas no serviço, não deve demorar para chegar a outros países.