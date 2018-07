Para isso, governo precisa acelerar a digitalização do sinal de TV; faixa de 700 Mhz é ocupada por sinal analógico

SÃO PAULO – A licitação da faixa de frequência de 700 megahertz (Mhz) poderá ocorrer no segundo semestre de 2013 se o governo conseguir acelerar a digitalização do sinal de TV, afirmou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, nesta quarta-feira, 22.

Segundo ele, o governo estuda acelerar a digitalização dos sinais de TV, processo que, quando for concluído, deixará a faixa de 700 Mhz (a mesma utilizada nos Estados Unidos) livre para uso com banda larga móvel de quarta geração.

“O que estudamos é a possibilidade de acelerar e digitalizar mais rapidamente a TV. Se isso for possível, fazemos a licitação antes”, afirmou Bernardo a jornalistas, durante evento do setor em São Paulo.

