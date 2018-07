A AT&T chegou a um acordo de US$ 39 bilhões, envolvendo dinheiro e ações, para comprar a T-Mobile USA, da Deutsche Telekom AG, criando uma nova líder na indústria de telefonia celular, que ultrapassa a Verizon Wireless em número de clientes.

O acordo, anunciado no domingo, 20, dará à AT&T, segunda maior operadora de telefonia celular nos EUA, ganho em capacidade de transmissão para enviar conteúdo de vídeo, jogos e entretenimento para aparelhos como o iPhone e o iPad, da Apple.

A compra também deve passar por intensas análises regulatórias. A empresa resultante do negócio, uma AT&T ampliada, e a Verizon Wireless terão, juntas, quase três em cada quatro usuários no país, de acordo com o analista Charles Golvin, do Forrester Research.

Agora, questiona-se o futuro de rivais menores, como a Sprint Nextel, que chegou a ter conversas para se unir à T-Mobile USA, quarta maior operadora dos EUA.

“Outros supostos acordos envolvendo a T-Mobile juntariam redes incompatíveis,” afirmou Larry Cohen, chefe do CWA, principal sindicato dos trabalhadores das telecomunicações. “Não apenas forçaria uma reconstrução, mas necessitaria novos aparelhos para os clientes da T-Mobile.”

O preço de compra inclui um pagamento em dinheiro de US$ 25 bilhões, com o saldo sendo pago com ações da AT&T, que pelo contrato tem direito de aumentar a porção de dinheiro do preço de compra em até US$ 4,2 bilhões, reduzindo eventualmente o volume de ações envolvido.

Como parte do acordo, a Deutsche Telekom vai abocanhar uma fatia de 8% da AT&T, e um representante da Deutsche Telekom entrará para o conselho de administração da operadora.

O acordo foi aprovado pelas diretorias de ambas as empresas.

