HONG KONG – A China Telecom planeja oferecer até o final deste ano o iPhone aos seus cerca de 106 milhões de clientes, informaram hoje fontes ligadas à empresa, que será a segunda no país a ofertar o smartphone da Apple no país - que representa o maior mercado de telefonia móvel do mundo.

A medida ajudaria a China Telecom, menor das três operadoras de telecomunicações no país, a consolidar uma base sólida de usuários de high-end de tecnologia 3G, em um mercado altamente competitivo, onde os subsídios de aparelhos oferecidos apertam as margens de lucro. A China Telecom opera a maior rede fixa do país, mas é uma recém chegada ao mercado de telefonia móvel.

“As operadoras de telecomunicações estão lutando pelo iPhone porque querem pegar o maior número de usuários 3G possível”, disse Jane Wang, analista da consultoria britânica Ovum. “A única maneira de manter os custos baixos é construir uma grande base de usuários”.

As ações da China Telecom, que valorizaram cerca de 20% este ano, subiram 5,5% após a divulgação do plano, superando os ganhos do índice Hang Seng em 1%.

Separadamente, nesta quarta-feira, 13, a China Telecom, disse em comunicado que o presidente do conselho, Shang Bing, renunciou para se tornar vice-ministro no Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação do país.

A China tem 896 milhões de usuários de telefonia móvel – maior do que a população inteira da Europa. Suas três operadoras são a China Mobile, China Unicom e China Telecom.

Até agora, a China Unicom é a única operadora a oferecer o iPhone, depois de assinar um contrato de três anos com a Apple, em 2009. Seu contrato com a empresa de Steve Jobs não é baseado em partilha de receitas, ao contrário do que ocorre e outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple tem um acordo de partilha de receitas com a AT&T sobre as vendas do iPhone.

“A Unicom está vendendo iPhones, mas não houve forte aumento da sua receita com isso”, disse o diretor da CASH Asset Management, Patrick Yiu. “Mesmo que China Telecom feche um contrato para oferecer o iPhone, ela ainda vai depender que seu sistema dê suporte para sustentar esse contrato.”

Em maio, o presidente da China Telecom, Wang Xiaochu, disse em uma coletiva de imprensa que a empresa entrou em contato com a Apple para lançar o iPhone baseado em tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access).

“É esperado que aconteça este ano. A China Telecom já tem a tecnologia necessária e tudo depende do conteúdo do acordo. Como todos sabemos, não é fácil negociar com a Apple”, adisse uma fonte próxima à empresa.

China Telecom deve lançar o iPhone em novembro, disse uma outra fonte, que também não quis se identificar.

A China Telecom não quis se pronunciar sobre a notícia, enquanto que funcionários da Apple não foram encontrados para comentá-la.

Em junho, uma notícia dizia que a China Mobile, maior rival da China Telecom, poderia oferecer iPhones a partir de setembro, embora analistas dissessem que isso seria improvável, já que a Apple não iria apoiar a tecnologia adotada pela empresa, a TD-SCDMA(time division synchronous code division multiple access).

Um cenário mais provável seria a Apple para apoiar a rede 4G LTE (long-term evolution), da China Mobile, tecnologia que só estaria disponível porém no final de 2012 ou 2013.

Se for esse o caso, a China Telecom seria mesma a próxima empresa na iPhones.

“Ampliar sua base de usuários através do desenvolvimento da rede 3G é a principal prioridade da China Telecom”, disse Kevin Tian, da Analysys International. “No entanto, seus custos podem ser maiores do que os da China Unicom, pois trazendo o iPhone suas despesas com marketing não serão baixas.

