Diretor do Google confirmou que a versão 4.4 do sistema operacional da empresa terá o nome do chocolate produzido pela Nestlé

SÃO PAULO – O Google sempre batizou as diferentes versões do sistema operacional Android com o nome de doces, como Cupcake, Donut, Ice Cream Sandwich e Jelly Bean, seguindo a ordem alfabética. A nova versão do sistema, no entanto, surpreendeu ao adotar pela primeira vez o nome de uma marca conhecida de chocolate. O novo Android 4.4 vai chamar KitKat.

Uma estátua gigante para promover o novo sistema operacional em parceria com a marca KitKat já foi instalada na sede do Google, na Califórnia. FOTO: Divulgação

A informação foi confirmada pelo executivo do Google Sundar Pichai em sua página no Twitter. Antes do anúncio oficial, especulava-se que o nome do sistema seria Key Lime Pie. O executivo do Google também divulgou que existem atualmente 1 bilhão de aparelhos que utilizam Android no mercado, um novo recorde para a empresa. Com a parceria, o sistema Android, atualmente líder do mercado, deve ter ainda mais exposição.

O Google já lançou até uma página promocional do novo sistema. Na sede da empresa, em Mountain View, na Califórnia, uma estátua gigante do robô mascote do Android feita com KitKat já pode ser vista em frente ao prédio da equipe responsável pelo sistema operacional. Ainda não há informações sobre os recursos que estarão disponíveis na nova versão do Android nem uma data de lançamento prevista.

A ideia de fazer uma parceria com a Nestlé, responsável por fabricar o chocolate, partiu do próprio Google, segundo a empresa, que afirmou ao site TechCrunch que se trata de uma parceria entre as marcas, sem qualquer pagamento em dinheiro por nenhuma das partes para uso das marcas.

Mais de 50 milhões de barras de KitKat serão lançadas em uma embalagem especial com o robô mascote do sistema, que dará aos clientes a chance de ganhar um tablet Nexus 7 ou créditos na loja de aplicativos Google Play. Uma pequena quantidade de barras de KitKat com o formato de robô também será oferecida como prêmio em mercados selecionados, segundo a Nestlé. A empresa não informa, no entanto, se o Brasil está entre esses mercados. No total, 19 países receberão a edição comemorativa do chocolate.

“KitKat é uma das marcas líderes de bens de consumo com maior penetração nas mídias sociais em termos de número de seguidores e acompanhamento. Continuamos a desenvolver uma forte presença digital com campanhas de branding criativas e interativas”, diz Patrice Bula, Diretor de Marketing da Nestlé, por meio de nota.

No início deste ano, a Nestlé adquiriu sua primeira propriedade intelectual de conteúdo online, o site Petfinder, nos Estados Unidos. O banco de dados online, que conecta pessoas que desejam adotar animais de estimação aos bichinhos a serem adotados, é visitado por mais de 100 milhões de fãs anualmente.