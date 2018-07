Na quinta, dia 31, o Grupo Estado abre sua loja digital dentro da App Store da Apple e o primeiro produto apresentado é a nova versão do aplicativo do jornal O Estado de S. Paulo para iPad. É a terceira versão do aplicativo, a primeira feita especificamente para rodar no iPad – e, futuramente, em outros tablets.

A nova versão pode ser navegada por editorias e reúne todos as matérias sobre um tema na mesma página. O aplicativo traz toda a edição diária e é carregado automaticamente todos os dias, às 4h. Em sua terceira versão, o app passa a ser cobrado – uma edição custa US$ 1,99, mas assinantes da versão digital do jornal (que custa R$ 29,90) também terão acesso ao aplicativo. Além do conteúdo diário, o aplicativo trará material de cinco suplementos do jornal: Link, Paladar, Aliás, Viagem e Sabático.

“O iPad cria um novo espaço editorial, no qual a experiência do leitor conta muito”, explica o editor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Estado, Guilherme Werneck, responsável pelas três edições da versão do jornal para tablets. “Por isso vamos ter uma edição que aprofunda os temas do dia, prioriza análise e opinião e recursos multimídia”. Assim, além do conteúdo com áudio, vídeo e infográficos, o aplicativo também valoriza o caráter opinativo do jornal, ao colocar blogueiros e colunistas no mesmo patamar.

O app foi pensado como uma versão melhorada do jornal digital, que pode ser lido também no desktop. Após consultar leitores que já tinham iPad, foi criada uma versão que pudesse ser lida integralmente offline, depois de baixada. O app, contudo, traz botão que dá acesso às últimas notícias do site do jornal, uma vez que o leitor o conecta à internet. O Estadão foi o primeiro jornal brasileiro a lançar um app para o tablet da Apple – quando o aparelho foi lançado nos EUA, o jornal era o único veículo brasileiro ter aplicativo na App Store.

