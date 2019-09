Apple/Divulgação iOS 13 chega no dia 19 de setembro

A Apple anunciou nesta terça-feira, 10, que a próxima geração do sistema operacional dos iPhones, o iOS 13, estará disponível para atualização gratuita a partir de 19 de setembro, um dia antes da venda dos novos aparelhos nos Estados Unidos e em outros países. As informações são do site especializado The Verge.

O iOS 13 foi anunciado em junho deste ano e traz, entre diversas novidades, o tão aguardado modo escuro, novos recursos de edição de fotos, redesign do aplicativo Lembretes e a possibilidade de rastrear aparelhos perdidos (mesmo estando sem conexão de internet).

O novo sistema poderá ser instalado a partir do iPhone 6s em diante, incluindo o iPhone SE e o iPod de sétima geração. A Apple garante que a atualização tornará os gadgets mais rápidos e mais eficientes que o iOS 12, lançado em 2018. Dessa maneira, estão aposentados pela ausência de atualizações o iPhone 6 e o iPhone 5s, que no ano passado receberam o iOS 12.

Os modelos de iPhone anunciados nesta terça (iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max) já virão com o iOS 13 instalado.

A companhia também anunciou que o iOS 13.1 estará disponível para instalação em 30 de setembro.

Não foi anunciado se o iPadOS, sistema dedicado aos novos modelos de iPads, será lançado no dia 19 de setembro. O watchOS 5, para o Apple Watch, e o macOS Catalina, para Mac, tampouco receberam data de lançamento.