Aplicativos propostos ajudam a encontrar locais de coleta reciclável, objetos reaproveitáveis e ciclistas parceiros

SÃO PAULO – A cidade de Nova York promoveu um hackathon “verde” em 30 de junho/1 de julho. Os participantes do Reinvent Green tinham que pensar em aplicativos que promovessem a sustentabilidade na cidade.

Aqui estão as melhores ideias de quatro categorias do hackathon nova-iorquino, mais uma escolha especial dos juízes. Um sexto aplicativo será votado pela publicação, através da página do Facebook da cidade de Nova York. A votação vai até 15 de julho. O vencedor ganhará um prêmio de US$ 1.010 e um mês de tutoreamento na área de internet “limpa”.

Melhor aplicativo para reciclagem: GreenCan

O software ajuda pessoas a localizarem o local de coleta de lixo reciclável mais próximo, fornece informações para a reciclagem de orgânicos e eletrônicos. Também ajuda a cidade a perceber onde há necessidade de mais locais de coleta de lixo reciclável.

Melhor aplicativo de transporte: Bike Pooling

A ideia é a mesma do “car pool” (revezamento de carros entre veículos), mas para bicicletas. Serve para conectar o usuário com pessoas que usam a mesma rota que ele. Dizem os criadores: “Torne o ciclismo na cidade mais seguro, converta mais pessoas à prática e faça novos amigos!”

Melhor aplicativo para parques e espaços públicos: FreshFixNYC

O app mostra locais de vendas de produtos frescos e baratos, que tem como fornecedores fazendas que sejam sustentáveis e próximas de Nova York.

Melhor aplicativo para iniciativas coletivas (crowdsourcing): ReBounty

A proposta aqui é criar uma central de avisos de coisas reaproveitáveis que as pessoas estejam jogando fora. Quem quiser se livrar de algo que pode ser reutilizado pode avisar via email, pela internet ou através do aplicativo mesmo. Usuários também podem receber avisos de coisas que estão procurando e que alguém está para jogar fora.

Escolha dos juízes: Green, Greener, Greenest!

Um aplicativo que estimula a competição entre bairros para ver qual é o mais verde. A partir de dados como consumo de óleo e energia e árvores plantadas, o app monta uma tabela dos bairros em ordem de sustentabilidade. Também mostra o que cada bairro deveria fazer para passar na frente dos que estão na sua frente na tabela.

