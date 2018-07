Perfil da cidade mudou muito nos últimos anos

FOTO: Eileen Barroso/Reprodução

LOGIN | Chris Wiggins, criador do grupo HackNY

Chris Wiggins é professor associado da Universidade Columbia na área de matemática e física aplicada e um dos criadores da incubadora HackNY. O grupo é um projeto de duas universidades da região e ajuda no relacionamento entre estudantes, empreendedores, investidores e pesquisadores. Ele falou ao Link por e-mail sobre o crescimento das startups da cidade.

As startups de Nova York parecem mais focadas em aspectos sociais da web do que nos técnicos. Existem diferença entre as da metrópole e as do Vale do Silício?

Discordo. Uma afirmação mais precisa seria dizer que as startups voltadas para os consumidores e que focam em geolocalização, mobilidade, mídia social recebem mais a atenção da imprensa do que muitas outras startups de Nova York. A cidade é o lar de startups de engenharia pesada, como a 10gen, e existem outras incontáveis startups que atuam na área de análise de dados para publicidade. Também há muitas, muitas startups de moda e tecnologia financeira. Essas categorias – publicidade e finanças –, exigem engenharia pesada e grandes desafios técnicos para lidar com ‘big data’ (termo para definir grandes bancos de dados que exigem cálculos avançados). Na verdade, um dos grupos de investimentos mais visíveis de Nova York, o IA Ventures, é focado em ‘big data’.

Empresas como Buzzfeed, Foursquare, Tumblr, Kickstarter, foram fundadas entre 2 a 4 anos atrás. O que possibilitou o surgimento delas na cidade?

Diversos fatores contribuíram para isso. Não tenho uma resposta curta para essa pergunta. Talvez seja mais interessante o que possibilitou que essas startups criadas entre 2005 e 2008 sobrevivessem às mudanças econômicas entre 2008 e 2011. Eu defendo que foi em razão de uma mudança de consenso. Nos últimos 15 anos ou pouco mais, o discurso dominante era de que Nova York era um lugar forte em inovações na área financeira.

Agora há uma compreensão de que a cidade é um lugar cheio de pessoas talentosas, espertas e ávidas, que estão inovando em uma variedade de setores, incluindo em startups de tecnologia. Essa concepção está trazendo investidores de fora da cidade; pessoas que trabalham com tecnologia estão se mudando para cá; e mesmo startups de outros lugares vêm recrutar gente aqui. Ontem (quarta-feira) à noite, encontrei um cientista de dados que acabou de se mudar e disse estar entusiasmado com a quantidade de atividades e eventos interessantes que a comunidade de Nova York oferece. Essa percepção tem ajudado a criar uma rede de contatos firme, que inclui investidores, desenvolvedores, universidades locais, o governo local e outras empresas estabelecidas.

Algumas empresas estão se expandindo também internacionalmente. Qual é o próximo passo?

Há diversos caminhos, e tanto novas startups vibrantes quanto as veteranas nesses caminhos vão continuar a inovar juntas aqui em Nova York.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 19/09/2011

• Boa oportunidade para brasileiros

• Entrevista: Nova York vive período de inovação após a crise

• Análise: A corrida para criar o novo Vale do Silício