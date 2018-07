Pequenas empresas foram as responsáveis por lançar algumas das ideias mais inovadoras apresentadas na CES

LAS VEGAS – A Consumer Electronics Show (CES) precisou reservar um espaço maior para as startups nesta edição. Cento e cinquenta empresas nascentes marcaram presença, contra 100, em 2012.

As novidades estavam em todas as áreas. A Sony, por exemplo, exibiu um app que controla o grau de translucidez de um vidro especial que poderia ser usado em janelas e divisórias. A Displair levou um conjunto de aparelhos (uma câmera de infravermelho, um projetor e um emissor de uma pequena névoa) que geravam “telas” touch no ar. E a Orbotix mostrou a Sphero, uma bola controlada por tablet com um app de realidade aumentada que, na tela, é transformada em um personagem.

Flutuante. A empresa russa Displair lançou um monitor que projeta as imagens no ar no estilo Minority Report. FOTO: Divulgação

Crowdfunding. O relógio Pebble (à esq.) e a bola controlada por tablet Sphero (à dir.) foram lançados na CES. FOTOS: Murilo Roncolato/ESTADÃO (à dir.) e Divulgação (à esq.)

Os apertados estandes das startups são bem diferentes dos grandes pavilhões da CES. Andar por ali é outra experiência. A razão é simples: essas pequenas empresas têm ideias fora do comum e, muitas vezes, seus produtos são aplicações úteis inventadas para sanar pequenos problemas das pessoas.

Como vantagem, elas ainda têm a chance de testar seu produto. Muitas pedem financiamento por doações coletivas de serviços de crowdfunding, o que garante o dinheiro para crescer.

Três projetos que circularam no evento foram financiados pelo site Kickstarter. O ChargeCard (cabo USB para iPhone em formato de cartão) recebeu US$ 161 mil. O Central Standard Timing (o relógio mais fino do mundo) conseguiu US$ 243 mil. E o Pebble (um relógio que se comunica com outros aparelhos e monitora atividades corporais), arrecadou US$ 10 milhões em doações e deve iniciar suas vendas no dia 23.

