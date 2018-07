A Sony lançou uma arma para ganhar mais espaço no mercado de câmeras digitais de última geração, com novos modelos que contam com algumas funções profissionais, mas com um corpo menor.

As duas novas câmeras EVIL (“Electronic Viewfinder Interchangeable lens”) fizeram sucesso no Japão logo no início das vendas em junho, depois de uma chamativa campanha publicitária.

A Sony ganhou quase 20% do mercado de câmeras reflex (SLR) no Japão em apenas um mês, enquanto que a Canon e a Nikon tiveram uma queda de quase 10% de participação durante o mesmo mês, de acordo com a empresa de pesquisas BCN.

Se a tendência continuar além do Japão, a Sony poderia alcançar o sonho de se expandir em um segmento lucrativo em que, apesar de anos de esforço, ainda está em terceiro lugar.

“É uma evolução que poderia sacudir o mercado dominado pela Nikon e Canon, que têm 75%”, disse Christopher Chute, da empresa de pesquisas IDC.

Com 8 bilhões de dólares em vendas, o negócio de imagem digital da Sony, que inclui tanto as câmeras fotográficas como de vídeo, representou menos de 10% da receita total da empresa no último ano.

O analista da Credit Suisse Kunihiko Kanno rebaixou as expectativas sobre a Canon em junho, em parte pela clara falta de interesse da empresa de competir no setor, ainda que a empresa tenha dito que estava trabalhando em um pequeno modelo de última geração.

A Nikon já revelou algumas informações indiretas sobre um novo produto, mas não deu detalhes nem decidiu quando seria a data de lançamento.

Yasuyuki Okamoto, chefe da divisão de câmeras da Nikon, disse à Reuters que a atitude cautelosa da empresa é resultado do fracasso de novos formatos de câmeras no passado.

Se o crescimento ocorre em detrimento das câmeras de última geração, pode significar que os fabricantes estão lucrando menos com acessórios.

No entanto, supondo que a Canon e a Nikon se unam em uma batalha, as previsões da IDC indicam que o mercado global para as câmeras EVIL provavelmente vai ultrapassar o de câmeras SLR até 2013.

Como novos participantes neste mercado como Olympus e Panasonic, a Sony economizou espaço em seus modelos NEX ao dispensar o espelho usado nas câmeras SLR tradicionais, resultando na expressão “Mirrorless” (sem espelho), também usado para descrever produtos.

Esta é uma vantagem em viagens, mas significa que os usuários veem a imagem apenas por uma tela LCD em vez de um visor óptico tradicional.

Ao contrário de outros modelos compactos, as câmeras EVIL possuem sensores grandes, proporcionando uma qualidade de imagem melhor, e são compatíveis com uma ampla variedade de lentes.

Os fabricantes esperam atrair os usuários de câmeras reflex que estejam cansados de carregar equipamentos pesados, ao mesmo tempo que os usuários de câmeras compactas buscam se modernizar.

“O peso das lentes combinadas e da câmera sempre foram um obstáculo para a maior proliferação dessas câmeras”, disse o analista Damian Thong, da Macquarie Securities. “Essa é a principal razão pela qual o mercado de câmeras tradicionais é 10 vezes maior que o de câmeras SLR”, acrescentou.

Isabel Reynolds (REUTERS)