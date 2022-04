Reuters O perigo da violação de privacidade das empresas sobre seus usuários

A notícia dos últimos dias é o acordo preliminar firmado no Parlamento Europeu com os Estados-membros num texto para o Digital Services Act (DSA). Em discussão desde 2015, o objetivo principal declarado é impor às grandes plataformas um monitoramento mais estreito do que seria “conteúdo ilícito”, sob o risco de pesadas multas.

Além dessa legislação, e também já em avançado progresso, segue o Digital Markets Act (DMA), que buscará coibir empresas que obtenham controle substantivo de um mercado e, assim, afetem a concorrência, seja com medidas agressivas de domínio do mercado, seja adquirindo os atores menores do segmento.

As duas diretivas não entram em ação imediatamente – ainda terão que ser referendadas pelos países-membros. Prevê-se que o DSA esteja em condições operantes em 2024, enquanto o DMA pode, até, entrar antes disso, em 2023. A priori, o DMA é a abordagem no mundo digital da saudável regulação de mercado.

Já o DSA é bem mais complexo de se analisar. O lema que empolga essa iniciativa está vigente há anos e parece uma indiscutível tautologia: “O que já é ilegal offline deve ser ilegal online”. E crê-se também que valeria trocando-se o “ilegal” por “legal”.

É aí que a porca pode torcer o rabo: na medida em que reza ser ilegal online o que já é ilegal offline, há risco de, ao invés de exportarmos as restrições do mundo físico para o digital, importemos novas restrições recém-nascidas do mundo digital. Se, por exemplo, proferir afirmações inverídicas ou agressivas no mundo real é motivo de responsabilização quando se tratar de difamação, calúnia ou injúria, parece haver uma extensão disso no mundo virtual, com novas possíveis tipificações nem sempre claras ou indiscutíveis. É importante buscar formas de amenizar riscos trazidos pela balbúrdia digital, mas fiquemos atentos a eventuais consequências indesejáveis.

O que parece ser uma “imposição” às grandes plataformas pode se tornar simplesmente no repasse do direito de rastrearem tudo em nossas comunicações pessoais. Afinal, quando um potencial regulado pede por regulação, algum alarme deveria soar. Mesmo se for caso de confronto entre Estados e Big Techs, lembremo-nos de Beth Carvalho cantando Rochedo: “E nessa briga da maré contra o rochedo / Sou marisco e tenho medo / De não ter uma saída”.