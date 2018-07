A terceira edição do Google Press Summit começou nesta quinta-feira, 15, em Buenos Aires, e o Link esteve presente. No evento foram apresentados alguns dos projetos da empresa para o ano de 2010.

Entre os principais produtos, cinco deles foram destacados como objeto de maior foco da empresa no momento. São eles o navegador Google Chrome, a suíte de aplicativos na nuvem Google Apps, o sistema operacional Android, para smartphones, além dos óbvios: busca e AdWords, as duas principais fontes de receita da empresa.

O evento continua ao longo desta sexta-feira, 16, com uma das principais apresentações marcadas para o final do Press Summit: o engenheiro de software Ben Gomes, nascido na Tanzânia, vai falar sobre o que existe no futuro dos buscadores.

A própria imprensa também é um pouco tema do evento: ontem houve mesa de debate sobre o futuro da mídia, com a participação do chefe de redação do Clarín Miguel Wiñazki, e da diretora de comunicações do Google para as Américas, Ellen West. Hoje, a discussão gira em torno da liberdade de imprensa, com a participação de Mariano Amartino, além dos diretores do Google para políticas governamentais Pedro Less (América Latina) e Ivo Correa (Brasil).

