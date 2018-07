Conferência de desenvolvedores começa dia 15 de maio e pode trazer anúncios para Android, Google Now, Play Music e Google Glass

SÃO PAULO – Com a proximidade da conferência de desenvolvedores do Google, o ritmo das especulações sobre o que será anunciado aumenta. Realizada em São Francisco entre os dias 15 e 17 de maio, o Google I/O apresentará novos produtos e novas versões de software (e talvez algum hardware) da empresa.

Para se ter uma ideia da expectativa em torno do Google I/O, todos os ingressos para o evento foram vendidos em 49 minutos. O preço era de US$ 900 (US$ 300 para estudante).

Até semana passada, apostava-se que uma nova versão do sistema operacional móvel Android seria mostrada na conferência. Com o provável nome de Key Lime Pie (continuando a tradição de apelidos baseados em doces, como Ice Cream Sandwich e Gingerbread), o Android 5.0 é aguardado por donos de smartphones e tablets do mundo inteiro.

Mas, conforme revelou o site Android Police, a empresa deve adiar uma versão totalmente nova, optando apenas por uma atualização da versão corrente, Jelly Bean. Sendo assim, a conferência anunciaria o Jelly Bean 4.3, um upgrade em cima da presente edição 4.2.2. O Android Police baseou a informação em dois relatórios internos de funcionários do Google.

Listamos abaixo outras possíveis novidades do Google I/O

Google Now

O assistente pessoal de smartphone do Google, resposta da empresa para o Siri, do iPhone, anunciado na conferência de 2012 pode ganhar novos recursos. Tem gente que aposta até numa versão para iOS.

Google Glass

Os óculos do Google já estão nas mãos de desenvolvedores desde o ano passado. Há grande possibilidade de serem divulgadas na conferência informações sobre sua venda para o consumidor este ano.

Google Music

A transformação do Play Music num serviço de música por assinatura, nos moldes de Spotify e Deezer, já vem sendo cogitado faz um tempo. A conferência pode então ser o momento em que o mundo saberá mais sobre isso.

Um novo tablet

Mais uma vez, não há nenhum indício de que o Google apresentará um novo modelo de tablet Nexus. Não custa lembrar, porém, que o Nexus 7 foi anunciado no Google I/O do ano passado.

Unificação dos chats

É dado como certo que a empresa desenvolve um aplicativo para unificar todas as ferramentas de chat. Chamado Babble, ele faria a convergência de conversas no Google Talk, Google Voice, Google Plus e Chat para a mesma plataforma. Mais detalhes poderão ser revelados no I/O.

Google Games

Na área dos games, existem dois rumores. O primeiro diz respeito a um “Game Center” unificando a experiência de jogo em diferentes plataformas, na linha do que existe no iOS. Esse boato surgiu depois da descoberta de código relacionado a um recurso assim em um aplicativo do Google Glass. O outro rumor diz que haverá uma fusão de todas as plataformas de jogos atuais da empresa (Google+ Games, Chrome Games, Native Client Games e Android Games) em uma coisa só. A conferência seria uma oportunidade perfeita para anunciar estas novidades.