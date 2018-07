Novo celular tem reconhecimento facial para destravar a tela, troca arquivos por NFC e tira fotos mais rápido

O Google foi até o outro lado do mundo para lançar seu novo celular.

Fruto de mais uma parceria do Google com a Sansumg, o Galaxy Nexus é o primeiro equipado com o Android 4.0, o Ice Cream Sandwich, chega para bater de frente com a Apple.

“Esse será nosso produto estratégico para a temporada de festas, diante do iPhone 4S que acaba de chegar ao mercado”, disse JK Shin, presidente da divisão de celulares da Samsung, durante o lançamento do produto, na noite de terça-feira (18) em Hong Kong.

Reconhecimento facial para destravar a tela. FOTO: Divulgação

O Android 4.0 foi desenvolvido para equipar tanto celulares como tablets. Ele tem várias novidades em relação às versões anteriores. O Android Beam, por exemplo, permite que se troque conteúdo (como links e contatos) através da tecnologia NFC apenas balançando dois aparelhos compatíveis.

A câmera também foi melhorada – há, por exemplo, a funcionalidade de fazer fotos em panorama, e editá-las ficou mais fácil. É possível agora também tirar a foto com o acionamento de apenas um botão.

Outra novidade do Ice Cream Sandwich é o reconhecimento facial para desbloquear o celular. O novo aparelho também é mais integrado ao Google+ – ele permite a realização de hangouts, chats por vídeos, com até nove pessoas.

Segundo a Samsung, o Galaxy Nexus acessará mais de 300 mil apps. A App Store, da Apple, tem 425 mil. O Galaxy Nexus é o primeiro celular lançado pelo Google desde a compra da Motorola, em agosto.

O novo celular chegará ao mercado em novembro.