O código-fonte Ice Cream Sandwich está disponível. Novo reconhecimento de voz e desbloqueio por reconhecimento facil são as novidades

A Google abriu o código-fonte do novo sistema operacional móvel Android 4.0, conhecido como Ice Cream Sandwich, para que os desenvolvedores possam criar diversos aplicativos.

A informação foi divulgada pelo engenheiro do projeto, Jean-Baptiste Queru, em um grupo de discussão do Google, onde indica aos desenvolvedores como baixar o código-fonte.

O sistema operacional Ice Cream Sandwich, que foi apresentado em outubro, é compatível tanto com os smartphones quanto com os tablets e substitui os botões para controle de software.

A Google garante que o Ice Cream Sandwich melhorou o reconhecimento da voz, tanto para tradução quanto para ditado de textos, e que também aperfeiçoou a função de teclado, tornou mais interativas as notificações e criou “widgets”, ou pequenas aplicações, de tamanho variável.

Uma das novidades mais importantes é a inclusão do “padrão de desbloqueio”, uma tecnologia que permite desbloquear o telefone pelo reconhecimento facial do usuário.

Até o momento o novo Android está disponível apenas no smartphone Galaxy Nexus da Samsung e também permite que se edite e compartilhe vídeos de alta qualidade, além de produzir fotos panorâmicas.

/EFE