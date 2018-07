A partir do dia 15 de agosto, acesso a atualizações do plugin só se dará pela Google Play em aparelhos que já possuem o Flash Player

SÃO PAULO – Jelly Bean, a nova versão do sistema operacional Android apresentada no primeiro dia do Google I/O, não terá suporte para Flash Player. Em comunicado emitido pela Adobe nesta sexta-feira, 29, a companhia afirmou que “não haverá implementações certificadas do Flash Player para o Android 4.1”.

Em novembro do ano passado, a empresa já havia divulgado que descontinuaria o desenvolvimento do Flash Player para navegadores móveis. O plugin é utilizado para a reproduzir conteúdo multimídia, além de possibilitar interatividade. Também em 2011, a Apple desativou o complemento de seus aparelhos móveis.

A empresa afirma ainda que, a partir de 15 de agosto, irá, pelas configurações do Google Play, limitar o acesso a atualizações do Flash Player apenas aos dispositivos nos quais já esteja instalado. Segundo a Adobe, aparelhos que ainda não têm o Flash Player possuem a tendência crescente de serem incompatíveis com o plugin e, portanto, não poderão instalá-lo pelo Google Play.

Para garantir o acesso ao Flash Player no Android 4.0, a empresa aconselha usar aparelhos certificados ou assegurar que o plugin já tenha sido pré-instalado pelo fabricante.

Se um dispositivo for atualizado do Android 4.0 para o Android 4.1, a versão atual do Flash Player poderá ter um comportamento imprevisível, já que o plugin não é certificado para uso no Jelly Bean. “Futuras atualizações não vão funcionar. Nós recomendamos desintalar o Flash Player em dispositivos que já tenham diso atualizados para o Android 4.1″, diz o comunicado.