Angry Birds Space chegou à marca dos 10 milhões em apenas três dias após lançamento

Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Em apenas três dias, o Angry Birds Space teve 10 milhões de downloads, informou a Rovio em mensagem no Twitter. O novo jogo da empresa finlandesa, lançado na última quinta-feira, 26, leva os passarinhos e porquinhos para o espaço. Uma de suas principais novidades em relação às versões anteriores é a possibilidade de voar em gravidade zero e usar planetas vizinhos para acertar os porquinhos de diferentes ângulos.

Daniel Gonzales, autor de blog que trata do universo dos aplicativos aqui no Estadão.com.br, testou e deu seu veredito: “baixe correndo!”.

Considerando a primeira semana de lançamento, o jogo parece ser o mais bem recebido pelo público até agora. Angry Birds Rio, a versão que sucedeu Angry Birds, teve 10 milhões de downloads em dez dias.

Angry Birds Space está disponível para iPhone, iPad, iPod Touch, aparelhos Android, PC e Mac. O presidente da Rovio, Mikael Hed, informou que o jogo também rodará nos smartphones que usam o sistema operacional Windows, mas não revela data.

O Draw Something, que ocupava o primeiro lugar da lista de mais baixados da App Store (loja de aplicativos da Apple), perdeu a liderança para o Angry Birds Space horas depois de o jogo ter sido lançado, segundo o Business Insider.

O Angry Birds Space foi desenvolvido em parceria com a Nasa. No vídeo abaixo, um astronauta da Nasa explica, em inglês, a física que está por trás do jogo no espaço.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/lxI1L1RiSJQ" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

