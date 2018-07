Angry Birds Go coloca os pássaros na pista de corrida em um game 3D e permite se jogar como pássaro e como porco

SÃO PAULO – Depois do sucesso da parceria Angry Birds-Star Wars, a Rovio prepara para o dia 11 de dezembro o lançamento de mais um título da marca, desta vez em parceria com o universo Mario Bros. Angry Birds Go será um jogo em 3D no estilo de corrida do Mario Kart.

Com telepods, bonecos físicos serão identificados pela câmera e levados para o jogo. FOTO: Reprodução

A empresa mudou a estratégia e dessa vez aposta em um app totalmente gratuito, para todas as plataformas – anteriormente, os lançamento chegavam de graça apenas para Android.

Assim como em Angry Birds Star Wars I e II, será possível escolher entre jogar com o time “do bem” (o dos pássaros) ou a turma “do mal” (os porcos). A Rovio adianta que o jogo seguirá o mesmo estilo Mario Kart, com possibilidade de atacar os oponentes durante a corrida e oferecerá a possibilidade de vários modos de jogos diferentes – sem explicar, explica que os modos se chamarão “Race”, “Time Boom”, “Fruit Splat”, “Champion Chase” e “Mega Match”.

O novo título apostará na estratégia free-to-play, mas espera obter receita através da compra de novos recursos in-game. Fórmula que colocou o fenômeno Candy Crush no topo da lista dos apps mais rentáveis de Android e iOS. Além disso, a Rovio espera obter receita de artigos físicos, como os bonecos dos personagens do game. Uma fonte será a venda dos Telepods, bonecos que quando identificados pela câmera do dispositivo leva uma cópia do personagem físico para dentro do jogo.

Angry Birds Go chega no dia 11 de dezembro para Android, iOS, Windows Phone e BlackBerry.

