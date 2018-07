Novo antivírus da Microsoft; grátis para download. Mas o Windows precisa ser legal

Mais um programa para a lista dos gratuitos oferecidos pela Microsoft, depois do Office e Windows 7. Já dá para baixar do site oficial o antivírus conhecido como Morro, cujo “nome completo” é “Microsoft Security Essencials Beta”. A ideia é ser um software eficiente, leve e com capacidade de rodar em sistemas pouco potentes, como netbooks.

23/06/2009 | 16h02

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo