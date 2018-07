Carolina Ingizza/Estadão Novo aplicativo de comentários anônimos faz sucesso nas lojas virtuais brasileiras.

Um novo aplicativo chamado Sarahah dominou os downloads na loja virtual brasileira da Apple e ultrapassou apps consolidados, como WhatsApp, Instagram e Facebook. O app nada mais é do que uma rede social focada em envios anônimos de feedbacks e opiniões sobre os usuários. É bastante parecido com o polêmico Secret, de 2014.

Mas, ao contrário do antecessor, que tinha como proposta o compartilhamento de segredos dos usuários, o Sarahah preza por comentários honestos e construtivos. Os usuários precisam fazer um breve cadastro no aplicativo e depois divulgar o link de sua página para começarem a receber mensagens anônimas. Para enviar um feedback, no entanto, não é necessário ser cadastrado.

Carolina Ingizza/Estadão A interface do app é bastante simples e intuitiva.

A plataforma é bastante intuitiva e só permite que os alvos das mensagens leiam o conteúdo enviado. Se o usuário quiser, ele pode favoritar, bloquear ou denunciar os comentários recebidos, mas, por enquanto, ainda não é possível respondê-los. Apesar disso, o aplicativo diz estar estudando a opção para o futuro.

O único problema é que parece que o Sarahah não estava preparado para tanta demanda, então as páginas de mensagens recebidas e de busca por outros usuários estão demorando para serem carregadas.

Carolina Ingizza/Estadão Aplicativo parece não estar suportando a alta demanda e suas páginas estão demorando para serem atualizadas.

Por enquanto, as mensagens compartilhadas são muito diversas: