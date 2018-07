Nova versão para iOS e Android reproduz vídeo em janela minimizada enquanto usuário navega pelo site

SÃO PAULO – O aplicativo do YouTube para iOS e Android agora permite assistir a um vídeo e, ao mesmo tempo, navegar pelo site. O recurso foi incluído na nova versão do aplicativo liberada nesta terça-feira, 20. Com ela, o usuário pode “arrastar” o vídeo que está sendo assistido para o canto inferior direito da tela.

Foto: Divulgação

O filme continua a rodar em uma pequena janela e usuário pode navegar pelo site do YouTube. Depois, basta arrastar a janela do vídeo de volta para o topo da tela para retornar ao formato de tela cheia. Também é possível descartar o vídeo que está sendo reproduzido na janela minimizada ao arrastá-lo para a esquerda.

De acordo com o YouTube, a ferramenta facilita para quem quiser incluir mais vídeos na lista de reprodução enquanto estiver assistindo a um filme.

O recurso multitarefa, porém, está restrito ao aplicativo do YouTube. Se a pessoa sair do programa, a reprodução do vídeo é interrompida.

O vídeo abaixo, publicado pelo YouTube, mostra como funciona o novo recurso: