SÃO PAULO – O Q10, smartphone com teclado lançado pela BlackBerry no primeiro semestre de 2013, vinha sendo considerado o modelo que poderia salvar a fabricante canadense de celulares do desaparecimento em um mercado dominado por Apple e Samsung. Uma matéria do Wall Street Journal revela, porém, que o desempenho do aparelho tem sido péssimo.

O Q10, que tem teclado físico, foi lançado pela BlackBerry no primeiro semestre, alguns meses depois do Z10, smartphone com tela de toque. Havia esperanças maiores no Q10 devido à presença do teclado, item que o aproxima dos modelos que consagraram a empresa na década anterior.

“A demanda para o Q10 foi praticamente zero. Acabamos devolvendo a maior parte dos aparelhos,” disse ao jornal Charles Jourdan, dono de 16 lojas Wireless Zone no meio-oeste americano. Para piorar, “os poucos que vendidos acabaram sendo devolvidos”.

Um executivo de uma operadora canadense teria dito: “Acho que podemos todos dizer que o Q10, aquele que todos achavam que iria ser o salvador, bateu no solo e morreu. Ele não atingiu os números esperados”.

Outro indicativo do fracasso do Q10, segundo o jornal, é que o mercado de usados praticamente não registrou praticamente nenhum movimento de velhos BlackBerry sendo trocados por modelos novos. Segundo um comerciante do setor ouvido pelo WSJ, os lançamentos do Q10 e do Z10 foram “não-eventos”. “Esperávamos um nicho de entusiastas radicais do BlackBerry esperando para atualizar seus aparelhos, mas parece que eles já estão em outra”, disse o comerciante.

A empresa não quis comentar o assunto com a reportagem. Mas teria dito que firmou acordos com clientes como a Univision Communications e o departamento de defesa dos EUA para fornecimento de aparelhos.

O mercado corporativo pode ainda trazer alguma boa notícia para a empresa. Uma porta-voz da operadora Sprint comentou que havia interesse no Q10, especialmente de clientes empresariais. “Somos muito perguntados sobre telefones com um teclado qwerty [físico]“, disse a porta-voz. “Sabemos que há demanda”. A BlackBerry disse que 60% das empresas do ranking Fortune 500 estão testando seus novos aparelhos.

