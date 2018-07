Homem-Objeto, o novo blog do ‘Link’, vai trazer avaliações de produtos e esmiuçar os testes publicados no caderno

SÃO PAULO – O Link estreia nesta semana o blog Homem-Objeto, feito pelo jornalista Camilo Rocha. O blog pretende ser um espaço para reunir e aprofundar as avaliações de produtos publicadas no caderno, sem o linguajar técnico que costuma acompanhar resenhas do tipo.

“A ideia é descomplicar”, diz Camilo. Os testes publicados no jornal serão esmiuçados no blog, que trará novidades diariamente.

O início do Homem-Objeto coincide com a série de cinco edições especiais de compras de fim de ano na edição impressa do Link. A primeira, publicada nesta segunda-feira, 14, foi sobre smartphones. O caderno trouxe a avaliação de 15 produtos selecionados pelo destaque que terão neste fim de ano.

