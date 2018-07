Corrente orienta usuário a repassar a mensagem a fim de evitar cobrança; casos similares ocorreram em janeiro e setembro

SÃO PAULO – Na manhã desta quinta-feira, 29, você pode ter sido surpreendido por uma ou mais mensagens – enormes – em seu WhatsApp afirmando que o serviço do aplicativo de comunicação passaria a ser pago caso você não repassasse a mensagem para no mínimo 18 usuários de sua lista.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O texto (veja abaixo) possui diversos erros de português e parece ter sido traduzido de maneira automática por algum software, o que deixa diversos trechos sem sentido (ex: “Parece que os avisos eram reais, o uso do WhatsApp custa dinheiro do Verão 2012”).

A mensagem, escrita em nome do CEO da empresa, Jim Balsamic – que no texto aparece traduzido para Jim balsâmico – “exige” que os usuários repassem o texto para sua lista de contatos do app em até 48 horas. Se não o fizerem, a conta será desativada e será necessário pagar mensalmente uma taxa de 25,00 (sem moeda especificada) para a reativação do serviço.

Não é a primeira vez que uma corrente do tipo aparece no aplicativo. No início de setembro, uma mensagem similar, porém mais compacta, circulou entre usuários de iOS e Android, alertando-os a encaminhar o texto a dez contatos para escapar da cobrança.

“É um hoax”, disse ao Link na ocasião Neeraj Arora, representante de negócios do WhatsApp. Hoax é o termo em inglês para descrever um boato falso que se espalha na internet. Ele afirmou que o caso era semelhante a outra corrente que foi identificada em janeiro, também falsa e desmentida no próprio blog do Whatsapp.

Desde esta quarta-feira, 28, o aplicativo vem enfrentando uma instabilidade em seus serviços, o que fez com que no status de cada contato aparecesse a mensagem “Error: status unavailable” (Erro: status indisponível). A empresa reconheceu o erro em seu Twitter e afirmou que sua equipe estava trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível:

Em nenhum momento a instabilidade na função status foi relacionada a qualquer cobrança para a utilização dos serviços de mensagem do aplicativo.

Correntes do tipo eram comuns na metade dos anos 90, quando os e-mails começaram a se popularizar entre os primeiros usuários da internet comercial no Brasil. No ano passado, também ganharam força no Facebook entre os usuários do País. Um exemplo é o boato que circulou no final do mês passado, instruindo usuários de maneira equivocada e proteger sua privacidade na rede social.

Confira abaixo a corrente falsa que circula no WhatsApp na íntegra: