Último lançamento da franquia de jogos de tiro, Ghosts bateu recorde de faturamento e aumentou disputa com o concorrente GTA V

Imersão. CoD põe jogador na pele de soldado

SÃO PAULO – Um pelotão armado até os dentes tomou de assalto o mercado de games na última semana. Ghosts, o novo episódio da série de jogos de tiro em primeira pessoa Call of Duty, vendeu US$ 1 bilhão nas primeiras 24 horas após seu lançamento, na terça-feira. Os dados são da Activision, responsável pela franquia que insere o jogador dentro de batalhas em guerras contemporâneas.

A contagem considera apenas os jogos vendidos para o varejo, e não para o consumidor final. Mas a marca alcançada por Ghosts (disponível para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PCs e também para a próxima geração de videogames) pode ser o suficiente para roubar de Grand Theft Auto V o título de game mais rentável no menor tempo possível.

Lançado em setembro, o GTA V faturou US$ 800 milhões em vendas ao consumidor final no primeiro dia, e chegou à marca de US$ 1 bilhão em três dias. Antes disso, o troféu pertencia ao episódio anterior de Call of Duty, Black Ops II, que vendeu US$ 500 milhões para o consumidor final em 24 horas. Com o lançamento de Ghosts, as vendas de todos os jogos da franquia Call of Duty superaram o faturamento de bilheteria de séries do cinema como Harry Potter e Star Wars.

Ghosts dá início a uma nova história da série e pela primeira vez conta uma narrativa ambientada no futuro. No jogo, a cidade de San Diego é bombardeada em 2013 por uma arma espacial dos EUA, após uma aliança sul-americana, chamada Federação das Américas, tomar o controle. Como resultado, a estrutura do poder mundial muda, os EUA deixam de ser uma super potência e a nova liderança global fica com a Federação que, 15 anos depois, invade os EUA. Os americanos mobilizam os restos de seu exército (os Ghosts), para conter a invasão e recuperar seu poder.

Receita

Criada em 2003, a série (também chamada de CoD) tem dez episódios (sem contar extensões) e é hoje o expoente mais conhecido dos jogos de tiro em primeira pessoa, que mostram os acontecimento do ponto de vista do personagem controlado pelo jogador. “É um estilo de game consagrado, com nomes históricos como Doom, Quake, Counter Strike e o grande rival de Call of Duty, Battlefield”, explica o pesquisador de games Francisco Tupy.

De acordo com Chance Glasco, designer da Infinity Ward, desenvolvedora da série Call of Duty, jogos de tiro em primeira pessoa são populares porque trazem uma experiência imersiva. “Você não olha um personagem, você é aquele personagem. Queremos que os jogadores pensem que estão em outro mundo.”

Entretanto, só uma boa história não explica porque CoD vende tanto. Seu sistema de jogo é extremamente popular para as chamadas partidas multiplayer, nas quais é possível batalhar com e contra pessoas em todo o mundo.

Segundo dados da rede Xbox Live, que gera as partidas online do console da Microsoft, Ghosts teve a maior média de horas jogadas da história em seu primeiro dia de lançamento, superando o título anterior da série, Black Ops II. Em agosto, a Activision divulgou que a duração de todas as partidas multiplayer de Call of Duty jogadas equivalem a 2,85 milhões de anos.

“O multiplayer é tão popular que existem muitos jogadores que nunca jogam o modo campanha, feito para ser jogado sozinho”, explica Max Morais, gerente de vendas da Activision para a América Latina.

É no modo multiplayer que está outra novidade de Ghosts: pela primeira vez, será possível criar um personagem feminino. “Foi algo que veio a calhar com o aumento do número de mulheres jogando videogames”, diz Glasco. Para ele, não há separação de gêneros entre os gamers. “Se o jogo é divertido, todos vão querer participar. Não vejo porque uma garota não gostaria de CoD.”

Violência

Não são só os milhões que unem GTA V e Call of Duty: Ghosts na batalha pelo título de jogo mais rentável. Seja em guerras (caso de CoD) ou colocando o jogador na pele de um gângster (GTA), os dois games têm narrativas com elementos violentos.

Para Morais, gerente de vendas da Activision, “Ghosts é um jogo de estratégia”. Já Glasco diz que Call of Duty trata de “histórias ficcionais” e, por isso, não acredita “que essas histórias tenham impacto no que as pessoas podem fazer na sua vida real”.

Tupy, que é pesquisador do tema, explica que a violência é um elemento de muitos jogos e não vê as produtoras como vilãs. Ele acredita que tais jogos oferecem uma oportunidade de diálogo. “Um pai ou um professor podem aproveitar para fazer os jovens entenderem a violência e formarem seu senso crítico em relação ao assunto”, diz. “O cinema e a música já passaram por debates assim e agora é a vez dos games.”