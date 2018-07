O Nexus S é a segunda versão do celular bancado pelo Google para servir de vitrine de seu sistema operacional para smartphones, o Android, e a primeira a ter lançamento programado para o mercado brasileiro. O Nexus 1, modelo anterior, foi vendido inicialmente apenas pela web — estratégia que se revelou fracassada.

Mas a empresa não desistiu, e após parceria com a HTC para o primeiro modelo, o novo Nexus será fabricado pela Samsung e tem lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2011 no Brasil. Entre os destaques do aparelho estão o processador de 1GHz, tela de 4” com resolução de 800×480 pixels e a versão mais recente do Android, 2.3.

O celular foi anunciado no começo de dezembro nos Estados Unidos e, segundo o presidente do Google para a América Latina, Alexandre Hohagen, o lançamento no Brasil foi garantido pelo sucesso da filial no ano, atraindo novos investimentos da matriz. O executivo não revelou se o aparelho será vendido também através de operadoras ou apenas online.