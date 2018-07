Reprodução

O Chromecast Audio, à esquerda, e os novos modelos do Chromecast O Chromecast Audio, à esquerda, e os novos modelos do Chromecast

O Google lançou na manhã desta terça-feira, 26, os dois novos modelos do Chromecast, seu dispositivo capaz de transmitir o que está na tela de smartphones ou tablets direto para a televisão, através de uma conexão HDMI. Por R$ 399, o Chromecast e o Chromecast Audio — versão exclusiva do aparelho voltada para música — chegam ao varejo brasileiro nesta semana.

Os novos modelos chegam, portanto, por R$ 150 a mais do que a primeira versão do Chromecast é vendida no País - o aparelho começou a ser vendido por aqui em junho de 2014. Nos Estados Unidos, os dois aparelhos já estão disponíveis nas lojas por US$ 35.

Há dois destaques no novo Chromecast: o design arredondado, que tira do dispositivo aquele jeitão de “pendrive”, e a conectividade. A partir de agora, o Chromecast tem três antenas de Wi-Fi, no lugar de uma, o que melhora sua conectividade e capacidade de transmissão.

Já o Chromecast Audio, que também ganha seu segundo modelo, chega pela primeira vez ao País, permitindo ao usuário transmitir conteúdo de áudio de seu smartphone direto para um alto falante, via cabo óptico, RCA ou mini-jack.

Na frente. Apesar dos preços razoavelmente elevados na comparação com o dólar, o Chromecast pode ser considerado um sucesso no Brasil. Segundo o Google, o Brasil é o terceiro maior país em número de usuários que possuem o aparelho, e também está em terceiro lugar quando o assunto é tempo de uso do dispositivo.

Segundo o Google, o número de usuários do Chromecast no País cresceu 2,5 vezes nos últimos 12 meses.

“Com o Chromecast, a experiência online deixou de ser individual e começou a ser compartilhada”, disse Mario Queiroz, brasileiro que criou o conceito do Chromecast e hoje é vice-presidente global do produto.