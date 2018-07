iRiver Story HD é primeiro leitor eletrônico a ter integração completa com a plataforma de livros do Google

SAN FRANCISCO – A varejista norte-americana Target vai começar a vender em breve um novo leitor eletrônico que concorrerá com o Kindle, da Amazon.com, e o Nook, da Barnes & Noble.

O iRiver Story HD é o primeiro leitor eletrônico a ter integração completa com a plataforma eBooks, do Google, afirmou a Target em comunicado nesta segunda-feira, 11. O aparelho custará US$ 139,99 e será vendido a partir de 17 de julho, acrescentou a empresa.

Durante o primeiro trimestre, o Color Nook, da Barnes & Noble, ajudou a companhia a liderar o mercado de leitores eletrônicos pela primeira vez, de acordo com a empresa de pesquisa IDC.

“O Kindle, da Amazon, foi o segundo, mas a ausência de uma opção de tela colorida claramente impactou o domínio antecedente da companhia no mercado de leitores eletrônicos”, disse o IDC em relatório na semana passada.

O IDC prevê que 16,2 milhões de leitores eletrônicos serão vendidos neste ano mundialmente, aumento de 24% sobre 2010.

A Target cobra de US$ 114 a US$ 189 pelo Kindle, dependendo da versão. A varejista também vende leitores eletrônicos da Sony, Kobo e Pandigital, assim como o iPad, da Apple, de acordo com o site da empresa.

